الجلفة: فتح 26 نقطة لبيع أضاحي العيد وفق هذه الشروط

كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجلفة، اليوم الإثنين، عن فتح 26 نقطة لبيع المواشي، مرخص لها على مستوى كل 18 بلدية بإقليم الولاية.

وحسب بيان لذات المصلحة، تقرر فتح نقاط لبيع أضاحي العيد على مستوى ولاية الجلفة، على أن تتماشى أوقات البيع مع أوقات الحجر الصحي، وتغلق يوم عيد الأضحى.

كما تضمن القرار وجوب اتباع تعليمات وتدابير صحية، والإلتزام الصارم بالشروط الآتية:

على مصالح البلدية رسم مربعات متباعدة خاصة بكل موال، وذلك بمادة الجير على الأرضية بغية الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يكلف الأطباء البياطرة العموميين، بالمراقبة الصحية البيطرية على مستوى نقاط البيع.

يجب احترام جميع التدابير الوقائية الخاصة بمحاربة تفشي وباء كورونا، خاصة إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، والتباعد الاجتماعي بين البائع والمشتري.

وأكد ذات المصلحة، أن أي خرق أو عدم إحترام القواعد الوقائية من إنتشار وباء كورونا، المذكورة أعلاه، على مستوى نقاط بيع الأضاحي، يؤدي إلى غلقها مباشرة.