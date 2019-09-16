الجلفة: فرحة أهالي عائلات وأصدقاء المسجونين عقب الإفراج عنهم في تونس

شهدت مدينة البيرين بالجلفة حالة من الفرحة والزغاريد، عقب الإفراج عن أبنائهم الخمس الذين كانوا في رحلة سياحية وجدوا أنفسهم وراء القضبان.

وحسب مصادر النهار حيث أثلج “خبر الإفراج” عن المسجونين المفرج عنهم، صدورهم، بعد شهر كامل من الترقب و الانتظار، هذا و كانت محكمة سوسة بتونس.

قد قضت مساء اليوم الاثنين، بحكم بالافراج عن السجناء الجزائرين الخمسة الموجودين في تونس، وتغريمهم ب1000 دينار تونسي لكل واحد منهم.

الموقوفون الخمسة ملزمون بدفع غرامة 5000 دينار تونسي قبل الإفراج عنهم.

السجناء الجزائريين المنحدرين من ولاية الجلفة، كان قد تم الحكم عليهم ب6 أشهر حبس نافذ بتونس.