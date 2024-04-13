الجلفة: فيضان الوديان يتسبّب في قطع طرقات بين بلديتي قطارة وأم العظام

خلّفت الأمطار الغزيرة المتساقطة، التي شهدتها بلدية قطارة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب ولاية الجلفة و التي تحدها ولايتي تقرت و بسكرة، في ارتفاع منسوب مياه الوديان التي غمرت عديد الطرقات.

و كشف بيان الحماية المدنية لولاية الجلفة، أنّ تساقط الأمطار تسبّب في صعوبة حركة السير للطريق الرابط بين بلدية “أم لعظام” و التجمع السكاني “البويقلة” التابع لبلدية قطارة، جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار، أين تم تسخير كامل الوسائل المادية والبشرية لتغطية مختلف هاته النقاط مع رفع درجة اليقظة لأي طارئ، و التي كانت رفقة مصالح الأشغال العمومية ومصالح الدرك الوطني.

كما شهدت أيضا المنطقة، جراء التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة على ولاية الجلفة خاصة جنوبا، انقطاع كلّي للطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلديتي “أم لعظام” و “رأس الميعاد” التابعة لولاية بسكرة، على بعد 3 كم عن بلدية “أم لعظام” عند النقطة الكيلومترية 74، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، فضلا عن تسجيل انقطاع كلي للطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلدية “أم لعظام” و قرية “أم لخشب” حوالي 3 كم عن بلدية أم لعظام ( واد صنيديق)، عند النقطة الكيلومترية 69 جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار.