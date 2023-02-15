الجلفة في صدارة الولايات المنتجة لزيت الزيتون

حقق قطاع الفلاحة بولاية الجلفة إنتاج 5.1 مليون لتر من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الجاري 2023/2022. أي بزيادة تفوق المليون لتر مقارنة مع الموسم الفارط.

وحسبما أفادت به المصالح الفلاحية لولاية الجلفة، فإن إنتاج زيت الزيتون هذا العام زاد معدله قياسا بالموسم الفلاحي الفارط. الذي قدر فيه الإنتاج بـ 3.8 مليون لتر. مرجعين تطور مردودية شعبة الزيتون إلى عدة عوامل. منها توسع المساحة المخصصة لها والتي تقدر حاليا بما يقارب 11 ألف هكتار بينما كانت لا تتعدى 9000 هكتار.

وتشير معطيات إنتاج هذه الشعبة للموسم الفلاحي الجاري (2023/2022)، إلى أن حجم إنتاج الزيتون بلغ 349 ألف قنطار. منها 260. 323 قنطار من الزيتون الموجه إلى المعاصر و420. 26 قنطار من زيتون المائدة. ويرى مسؤولو القطاع أن تطور هذه الشعبة جعل الفلاحين يساهمون في زيادة الإنتاج والمشاركة في مسابقات دولية لمقاييس الجودة. كما هو الحال بالنسبة لعدد من المستثمرين بشمال وجنوب الجلفة. نالوا تتويجا كان دليلا على الجودة العالية التي يتمتع بها زيت الزيتون الذي تنتجه الولاية.

ويواكب نجاح الشعبة، النشاط النوعي لأربع معاصر تابعة للخواص، تعمل أيضا على عصر زيتون منتج في ولايات مجاورة، وساهمت بوسائلها العصرية في تقديم خدماتها للفلاحين الذي توسعت لديهم مساحة أشجار الزيتون.

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