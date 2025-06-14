الجلفة.. قتيلان في حادث اصطدادم سيارة بدراجة في مسعد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية للمدنية، بولاية مسعد المنتدبة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 21سا15د لأجل حادث مرور تمثل في صدم سيارة من نوع بيجو 307 تحمل ترقيم ولاية ميلة لدراجة نارية بمنطقة “المقيد” .

الحادث خلف وفاة ضحيتين يبلغان من العمر 35 سنة و 12 سنة، أين تم تحويل الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد .

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية المختثة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم.