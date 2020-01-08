الجلفة: قتيلان وجريحان في حادث مرور بفيض البطمة

توفي شخصين مساء اليوم وأصيب إثنين اخرين ، في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 108 فيض البطمة بالجلفة.

وكشف مصدر “النهار أونلاين” فإن الحادث وقع في حدود الساعة 13 سا و45 د حوالي 13 كلم بالمنطقة المسماة “فم السبع”.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية من نوع ياريس وشاحنة من نوع دلتا.

ما اسفر عن وفاة رجلان يبلغان من العمر 57 سنة و 54 سنة واصابة شخصين اصابات متفاوتة الخطورة يبلغان من العمر 37 سنة و51 سنة.

أين تم اسعافهما في عين المكان ونقلهم الى المستشفى بذات البلدية، فيما يتم نقل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث.