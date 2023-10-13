الجلفة: قتيلان وجريح إثر اصطدام 3 شاحنات بعين الإبل

أسفر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة في وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة بولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بواد الصدر التابعة لدائرة عين الإبل جنوب الجلفة. مدعم بإسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة صبيحة هذا اليوم. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة ذات مقطورة بشاحنة من نوع مان و شاحنة صغيرة من نوع DFM. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة المسماة “ضاية المحلة”.

الحادث حسبما أفاد به بيان للحماية المدنية، أسفر عن وفاة شخصين و إصابة شخص آخر. أين تمت عملية إخراج الضحايا المتوفيين وإسعاف المصاب وتحويله إلى مستشفى عين الابل. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم.