الجلفة: قتيلان وجريح في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية في مسعد

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب آخر، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني “رقم 01 ب” الرابط بين ولايتي الجلفة وتوقرت، وبالضبط على مستوى الولاية المنتدبة مسعد.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 21سا 25د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم “01 ب” منطقة الملاقة، التابعة لبلدية ودائرة مسعد، جنوبي ولاية الجلفة.

الحادث خلف وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 15 سنة و34 سنة، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة آخر من جنس أنثى، تبلغ من العمر 19 سنة، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.