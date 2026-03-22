الجلفة: قتيلان وجريح في حادث تصادم شاحنة بدراجتين بعين وسارة

شهدت ولاية عين وسارة، مساء اليوم، حادث مرور مأساويا أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة على الساعة 20:20، إثر حادث اصطدام عنيف وقع بالطريق الوطني رقم 01، على بعد حوالي 7 كيلومترات شمال المدينة، بين شاحنة من نوع “هاربين” ودراجتين ناريتين.

وخلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر، يبلغان من العمر 35 و34 سنة، في عين المكان، فيما أصيب شخص ثالث يبلغ من العمر 31 سنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المؤسسة الصحية بعين وسارة لتلقي العلاج.

وقد تم تحويل جثماني الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.