الجلفة.. قتيلان و3 جرحى في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات

لقي شخصان حتفهما، فيما اصيب 3 آخرين، في حادث مرور أليم، مساء اليوم الأحد، بولاية الجلفة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في الشطر الرابط بين الجلفة والشارف بمدخل منطقة “تغرسان”.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات من نوع هيونداي و لوڤان، مما أسفر عن وفاة ضحيتين من جنس ذكر يبلغان من العمر 60 سنة و 18 سنة واصابة 3 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 51 و 60 سنة.

وقد تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وتحويلهم الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.