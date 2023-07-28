الجلفة.. قتيلان و3 جرحى في انحراف سيارة ببلدية بويرة لحداب

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 3 آخرون، مساء اليوم الجمعة اثر حادث مرور أليم ببلدية بويرة لحداب في ولاية الدلقة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 قلتة سمحال بلدية بويرة لحداب.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود لافتة، مخلفا حالتا وفاة من جنس أنثى تبلغان من العمر سنتين و 37 سنة. و3 جرحى ” رجل يبلغ من العمر 39 سنة و طفلتين تبلغان من العمر 08 و 12 سنة.

وقد تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفي و تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

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