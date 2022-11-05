الجلفة: قتيلان و4 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالبيرين

خلف منذ قليل حادث مرور وقع ليلة اليوم السبت، في وفاة شخصين وإصابة 04 آخرين بعد إصطدام سيارة لوقان عائلية و مركبة من نوع ماستر بولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البيرين بولاية الجلفة، قد تدخلت من أجل حادث مرور خطير. تمثل في اصطدام بين سيارة عائلية تحمل ترقيم 05 و مركبة أخرى تحمل ترقيم 16.

حيث كشف ذات المصدر، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي البيرين بالجلفة و عين الحجل بالمسيلة، عند مفترق الطرق بمنطقة “الحرابات”.

وتدخلت وحدة الحماية المدية بالبيرين بسيارتين وشاحنة مدعمين بسيارة اسعاف جمعية الاحسان لنقل الجرحى. الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة و التي تم إسعافهم قبل نقلهم الي استعجالات مستشفى المدينة. فيما تم تحويل جثتيهما الي مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. حيث وقف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين الى مكان الحادث للوقوف على الاجراءات. وقد تم فتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الأليم.