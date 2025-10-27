إعــــلانات
أخبار الجزائر

الجلفة: قتيل وجريحان إثر انحراف سيارة بمنطقة “أوكات”

بقلم مداح زكرياء
الجلفة: قتيل وجريحان إثر انحراف سيارة بمنطقة “أوكات”
  • 46
  • 0

تدخلت إسعافات المركز المتقدم الحماية المدنية بالصقيعة، مدعمة بإسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 15:20، لأجل حادث مرور تمثّل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع نيسان، بمنطقة “أوكات ” اتجاه قرنيني.

الحادث خلّف وفاة رجل يبلغ من العمر 49 سنة وإصابة شخصين يبلغان من العمر 44 سنة و3 سنوات. تم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وإجلاؤهما إلى مستشفى عين وسارة، فيما تم تحويل الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/umhl5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer