الجلفة.. قتيل وجريحان في اصطدام بين سيارة وشاحنة بسيدي لعجال

تدخلت فرق الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلديتي سيدي لعجال وحاسي فدول.

الحادث وقع بالمكان المسمى “طير القلاب” التابع لبلدية حاسي فدول، غرب ولاية الجلفة. وتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة، ما أسفر عن وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما أدى الحادث إلى إصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة. قدمت لهما الإسعافات الأولية قبل نقلهما إلى مستشفى مسعد لتلقي العلاج اللازم.

هذا، وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا في الحادث لتحديد ملابساته وأسبابه.