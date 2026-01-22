الجلفة.. قتيل وجريحان في اصطدام سيارة بشاحنة في حدّ الصحاري

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89، في شطره الرابط بين بلديتي حدّ الصحاري وعين أفقه.

وكشفت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة أن إسعافات الوحدة الثانوية بحدّ الصحاري تدخلت في حدود الساعة 21:06، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع “تويوتا إيـكو” وشاحنة من نوع “سوناكوم K120”.

وخلّف الحادث، حسب المصالح ذاتها، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة، تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث.

فيما أسفر الاصطدام عن إصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 23 و36 سنة، تلقيا الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان قبل نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى حدّ الصحاري لتلقي العلاج.

هذا وقد فتِحَ تحقيق من طرف الجهات المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحادث، مع تجديد الدعوة لمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور، خاصة خلال الفترة الليلية.