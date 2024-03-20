الجلفة: قتيل وجريحان في حادث إصطدام سيارة بدراجة بعد موعد الإفطار بمسعد

توفي شاب وأصيب اثنين آخرين، في حادث مرور بولاية مسعد المنتدبة، اثر إصطدام سيارة بدراجة نارية، و ذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 189.

حيث كشف بيان الحماية المدنية لولاية الجلفة، أن اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد، قد تدخلت مساء هذا اليوم، بعد الإفطار، في حدود الساعة 20 سا و 41 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” ودراجة نارية بالطريق الولائي رقم 189 .

كما كشف ذات المصدر، أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة، وإصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 35 سنة و30 سنة تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهما الى مستشفى مسعد، فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.