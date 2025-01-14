الجلفة: قتيل وجريحان في حادث اصطدام دراجتين بحاسي بحبح

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحاسي بحبح، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 15:42، لأجل حادث مرور تمثّل في اصطدام دراجتين ناريتين. بمنطقة فيض الجمال حوالي 10 كلم عن مدينة حاسي بحبح.

الحادث للأسف خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة وإصابة شخصين آخرين أعمارهما 37 و70 سنة.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما وإجلاؤهما إلى مستشفى حاسي بحبح، فيما تم تحويل الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.