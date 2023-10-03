الجلفة: قتيل وجريحان في حادث اصطدام سيارتين بأم الشقاق بالقديد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية الحماية المدنية بالادريسية مساء اليوم في حدود الساعة 15 سا و 46 د لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس و سيارة هيونداي اكسنت، وذلك على مستوى الطريق البلدي رقم 31 باتجاه مدينة أم الشقاق حوالي 30 كلم ،

وخلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة واصابة شخصين يبلغان من العمر 53 سنة و 37 سنة لهما اصابات مختلفة اين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهما وتحويلهما الى مستشفى الادريسية فيما تم نقل الضحية المتوفية لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.