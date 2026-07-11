الجلفة.. قتيل وجريح إثر انقلاب سيارة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى منطقة الزميلة، ببلدية ودائرة الجلفة، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، وخلف وفاة رجل يبلغ من العمر 64 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر بصدمة يبلغ من العمر 74 سنة تم إسعافه في عين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنة تدخل.

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