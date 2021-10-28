الجلفة: قتيل وجريح في حادث اصطدام سيارة بشاحن بالمجبارة

لقي مساء اليوم شخص مصرعه و أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الطريق الولائي رقم 189 اتجاه بلدية المجبارة بمنطقة “عليليقة” جنوب ولاية الجلفة, مما استدعى تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالجلفة مدعوم بالوحدة الرئيسية.

و كشف مصدر “النهار أونلاين”, أن الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع رونو R18 وشاحنة من نوع GMC, مخلفا خسائر بشرية تمثلت في وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 76 سنة كان على متن السيارة سائقها (محصور) وإصابة آخر بجروح يبلغ من العمر 27 سنة كان على متن الشاحنة سائقها نُقل من طرف سيارة مدنية الى مستشفى بلدية المجبارة. فيما تم تحويل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي بالجلفة. كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة, وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.