الجلفة : قتيل و 4 جرحى في إنحراف سيارة بين بلدية الشارف والقديد

أخبار الجزائر
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الجلفة : قتيل و 4 جرحى في إنحراف سيارة بين بلدية الشارف والقديد
بقلم زكرياء مداح

لقي شخص حتفه واصيب 4 اخرين في حادث مرور  وقع اليوم الخميس بين بلدية الشارف والقديد بولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 15 سا و 12 بالطريق الوطني رقم 01 ” أ” الرابط مابين بلدية الشارف والقديد.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة من نوع شيفروليه كروز ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 30 سنة وإصابة 4 أشخاص  تتراوح أعمارهم مابين 19 و27 سنة.

تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات بالقديد ، ونقل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بالادريسية.


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