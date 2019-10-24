الجلفة : قتيل و 4 جرحى في إنحراف سيارة بين بلدية الشارف والقديد

لقي شخص حتفه واصيب 4 اخرين في حادث مرور وقع اليوم الخميس بين بلدية الشارف والقديد بولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 15 سا و 12 بالطريق الوطني رقم 01 ” أ” الرابط مابين بلدية الشارف والقديد.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة من نوع شيفروليه كروز ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 30 سنة وإصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 و27 سنة.

تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات بالقديد ، ونقل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بالادريسية.