الجلفة: قتيل و 5 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحد الصحاري

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحد الصحاري، بولاية الجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 21:55 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي لسيارتين من نوع ” مرسيدس سبرانتر” و “شيفروليه افيو” وجرار من نوع ” ماهيندرا 8000 “، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 89 أ، باتجاه بويرة الأحداب حوالي 10 كلم.

الحادث خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 26 سنة و اصابة 05 اشخاص. تتراوح اعمارهم بين 03 سنوات و 33 سنة. أين تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة وإجلائهم الى العيادة المتعددة الخدمات ببويرة الاحداب. فيما تم نقل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.

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