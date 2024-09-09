الجلفة: قتيل و3 جرحى في حادث اصطدام سيارة بدراجة بمسعد

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق حي تقرت الواقع بالولاية المنتدبة مسعد. جنوبي ولاية الجلفة.

و تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد مساء اليوم على الساعة 18:38، لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من “نوع هيونداي أكسنت” تحمل ترقيم ولاية إليزي ودراجة نارية من نوع “ليفان”. بحي طريق تقرت بمدينة مسعد، الولاية المنتدبة مسعد.

الحادث خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة و إصابة ثلاثة أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 14 و62 سنة.

تم إسعافهم في المكان وإجلاؤهم إلى مستشفى مسعد. فيما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى ذاته.