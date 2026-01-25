الجلفة.. قتيل و3 جرحى في حادث مرور

تدخلت اسعافات المركز المتقدم بحي البرج مدعم باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة صبيحة اليوم الأحد، من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة من نوع “ايفيكو” وسيارة من نوع “رونو كليو”، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 باتجاه الشارف ، بمنطقة “باب مسعود”.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 70 سنة. واصابة 03 آخرين تتراوح اعمارهم بين 32 سنة و 60 سنة ،تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم في عين المكان. وإجلائهم الى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة. فيما يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.

