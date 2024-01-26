الجلفة: قتيل و5 جرحى في إنحراف سيارة بحجر الملح بعين معبد

لقي، مساء اليوم الجمعة، شاب حتفه وأصيب 5 آخرون في حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه بلدية هين معبد شمال ولاية الجلفة.

حسب بيان الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية لها مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح، في حدود الساعة 18 سا و 50 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو سيمبول ترقيم ولاية الجلفة،

وأضاف ذات المصدر فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة حجر الملح اتجاه الجلفة، للاسف خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة و اصابة 5 اشخاص تتراوح اعمارهم ( 9 سنوات ، 10 سنوات ، 28 سنة ، 32 سنة و 37 سنة). تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة ، فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.