الجلفة: قتيل و6جرحى في حادث اصطدام شاحنة بسيارة بمسعد

لقي كهل حتفه وجرح 6 آخرون، في حادث مرور خطير وقع مساء اليوم، ببلدية البويقلة، أقصى جنوب ولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد مدعومة بالوحدة الثانوية لعين الابل، في حدود منتصف النهار، بالطريق الوطني رقم 1ب، باتجاه قطارة.

وهذا بحادث مرور، تمثل في اصطدام بين شاحنة من نوع مرسيدس تحمل ترقيم ولاية ورقلة بسيارة رونو ترافيك ترقيم الجزائر.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة واصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتتراوح اعمارهم بين 9 و60 سنة، أين سارعت مصالح ذات الوحدة إلى التدخل وتقديم الاسعافات الأولية، وتحويل الضحايا لمستشفى مسعد.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.