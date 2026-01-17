الجلفة.. قتيل و6 جرحى في اصطدام بين 3 سيارات بحاسي العش

لقي، اليوم، شخص حتفه، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور خطير وقع، اليوم، على مستوى الطريق الولائي رقم 166 باتجاه حاسي العش، بولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين” فإن الحصيلة الأولية لهذا الحادث، نجم عن اصطدام عنيف بين 3 سيارات من بينها سيارة أجرة (طاكسي)، ما أسفر عن تسجيل خسائر بشرية معتبرة في عين المكان.

وفور تلقي البلاغ، تدخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة، حيث تم نقل الضحايا المصابين إلى الهياكل الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تحويل جثمان المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي بحبح، فيما تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وإجلائهم الى القطاع الصحي بحاسي بحبح.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية والملابسات التي أدت إلى وقوع هذا الحادث، في وقتٍ يتجدد فيه التحذير من مخاطر السرعة وعدم احترام قانون المرور، خاصة على الطرق الوطنية والولائية.