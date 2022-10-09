الجلفة.. قتيل و9 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بالإدريسية

لقي، مساء اليوم، شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد. على الطريق البلدي الرابطةبين بلديتي بن يعقوب والشارف بالجلفة.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالإدريسية. قد تدخلت، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “بيجو 207 و رونو r21”.

الحادث وقع بالطريق البلدي “11 c” الرابط بين بلدية بن يعقوب ومنطقة كاف “لباز “.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث الأليم، خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة، و إصابة 9 آخرين تتراوح أعمارهم مابين 01 سنة و66 سنة.

كما تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى الإدريسية، كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات وظروف هذا الحادث.