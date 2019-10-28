الجلفة: مجهولون يمزقون مصحفا ويدنسون مسجدا بكتابات مسيحية على الجدران بدار الشيوخ

قام مجهولون فجر صبيحة اليوم، بتمزيق نسخ من المصحف الكريم والتي تخص صور الرسول “محمد” صلى الله عليه وسلم.

كما عمد الفاعلون إلى تدنيس محيط المسجد بكتابات حائطية على جدرانه، من خلال وضع كتابة علامات المسيح و اليسوع مع كتابات أخرى.

هذه الحادثة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة، وقعت على مستوى مدرسة قرآنية و مسجد معاذ بن جبل “الحرفة”، حيث كشف ذات المصدر، أن شرطة دار الشيوخ تلقت بلاغا من أحد المصلين انتبه للحادثة مفادها السطو على المسجد و التعدي على حرمته.

و فتحت مصالح الأمن تحقيقا مكثّفا لمعرفة من وراء الجريمة، من خلال الشعارات التي تخص المسيحية و تعابير معادية للإسلام، من خلال الكتابات الحائطية التي ترمز إلى المسيحية وآخرون وصفوها بطلاسم مبهمّة على جدران المسجد الواقع بحي 90 سكن.

وجاء تحرّك المصالح المختصّة بعد التبليغ الذي تلقته من أحد المصلين الذي تفاجأ بنشر تلك العبارات على الجدران، و عثوره على مصحف ممزق داخل المدرسة القرآنية التابعة للمسجد.

واستفسرت المصالح الأمنية، عن أيّ تحركّات مشبوهة قد حدثت في الساعات الأولى من صبيحة فجر اليوم.

وإن كانت هذه الحادثة قد أثارت استياء ونقمة كل من علم بها، إلا أنها تعتبر سابقة بالمنطقة.

وعلمت “النهار اونلاين”أنه فتح تحقيقات معمقة، في هذه الحادثة الخطيرة التي استنكرها الجميع أين لم تراع فيها حرمة المكان و لا قداسة المسجد .