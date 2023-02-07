قناة النهار الجلفة : محمد يناشد المحسنين لمساعدته لإسترجاع بصره بقلم قناة النهار نشر في 07 فيفري 2023 - 12:13 شارك غرِّد أرسل 45 0 الجلفة : محمد يناشد المحسنين لمساعدته لإسترجاع بصره إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WafII اقرأ أيضا باتنة : الوالي في خرجة فجائية ليلية يقف على نقائص كثيرة في المستشفى الجامعي قناة النهار 26 جانفي مجتمع: دفعة الأمل .. طلبة الطب يحتفلون بتخرجهم في أجواء مميزة قناة النهار 21 جانفي الجلفة : تزويد الأسواق باللحوم لكسر الأسعار وكبح جشع المضاربين تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 28 جانفي بسكرة : بعد موجة البرد الأخيرة..تحويل قائمة المطاعم للأكلات التقليدية قناة النهار 24 جانفي كاميرا قناة النهار تزور جـ ـرحى حـ ـادث مرور الجباحية بمستشفى الأخضرية قناة النهار 18 جانفي صريح جدا : غضب وإستياء المواطنين من سـ.رقة الكوابل النحاسية والبالوعات بسعيدة قناة النهار 01 فيفري مناصر الخضر يوجه نداء لـمحيوص.. "حطها فالقول ونربحو 3_0" قناة النهار 04 فيفري لقاء خاص مع سفير الهند لدى الجزائر قناة النهار 20 جانفي ميلة: إرتفاع منسوب مياه سد بني هارون قناة النهار 25 جانفي المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام قناة النهار 02 فيفري