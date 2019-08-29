نظّموا حركة احتجاجية أمام مقر مركز تصفية الدم

خرج، مرضى القصور الكلوي بمركز تصفية الدم التابع لمستشفى عين وسارة شمال ولاية الجلفة، عن صمتهم.

بعد أن دخلوا في حركة احتجاجية صبيحة اليوم الخميس، أمام مقرّ المركز، على خلفية انقطاع الكهرباء التي سبّبت أزمة لمرضى القصور الكلوي.

بعد أن تجمّد الدم في آلة التصفية، و شكّل بذلك خطر على حياتهم، دون أيّ تدخل يذكر، في غياب أخصائيين، -على حدّ قولهم-.

ليبقى الضحية في الأخير هو المريض، خاصة مع غياب الماء بالمركز.

المحتجّون من المرضى، رفعوا خلال وقفتهم الإحتجاجية، عدة شعارات تطالب فيها باسترجاع كرامتهم، باعتبارهم مهدّدون بالموت في أيّ لحظة.

خاصة في ظل عدم اشتغال المولّد الكهربائي الجديد و غياب مختص في ذلك لتشغيله، عند انقطاع الكهرباء.

حيث كشف العديد من المحتجّين، في تصريحاتهم، أنّ النقطة التي أفاضت الكأس، هوغياب المياه بخزانات

التعبئة وكذا انقطاع الكهرباء الذي لم يجد له حلا، في غياب طبيب مختص في أمراض الكلى.

حيث تحدثوا على أنهم يعيشون أوضاعًا كارثية أثرت على صحتهم، والتي على رأسها انعدام المياه.

بعد أن أثار هو الآخر غيابه عن خزانات التعبئة، أزمة حادة للمرضى وحرمانهم لساعات طويلة من تصفية الدم حسبهم.

وهو ما جعل مصالح الحماية المدنية و شركة “كوسيدار” و بلدية عين وسارة، تتدخل بشكل استعجالي، لتزويد المركز بصهاريج المياه.

وناشد مرضى القصور الكلوي بعين وسارة، وزير الصحة، من أجل التدخل العاجل للوقوف على أوضاعهم.

خاصة وأنهم –يقولون- معرضون للموت في أيّ لحظة،في ظل غياب أي مراقبة، أوصيانة لما يحدث داخل المركز.