الوطني الجلفة: مشاهد مهيبة في مراسيم تشييع جنازة ضحايا حادث المرور “المروع” بقلم النهار أونلاين نشر في 10 سبتمبر 2022 - 22:31 شارك غرِّد أرسل 183 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z8xoV اقرأ أيضا تراجع كبير في إصابات كورونا وتسجيل حالة وفاة الوطني 04 سبتمبر هذا موعد غلق التسجيلات لمسابقة توظيف الطلبة القضاة الوطني 07 سبتمبر شاب مهدد بالحبس لمهاجمته لرجال الشرطة ورشق سيارتهم بـ"البوق" بالابيار الوطني 07 سبتمبر الجزائر تشارك في الطبعة الـ30 للمعرض الدولي للمنتجات الغذائية في تركيا الوطني 02 سبتمبر فتح الموقع الالكتروني للراغبين في اقتناء السكن الترقوي بهذه الولاية الوطني 04 سبتمبر الجزائر تحيي اليوم العربي للصحة الوطني 02 سبتمبر هذا ما اقترحته وزارة الصحة بخصوص الدخول المدرسي المقبل الوطني 30 أوت رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من نظيره الموريتاني في ضحايا حرائق الغابات الوطني 21 أوت مكالمة هاتفية بين وزيرة خارجية ألمانيا ولعمامرة حول الطاقة وحرائق الغابات الوطني 22 أوت نقابات التربية تقترح العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج الوطني 29 أوت