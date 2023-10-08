الجلفة: مصرع إمرأة و جرح آخر في حادث انقلاب سيارة بحاسي العش

لقي شخص حتفه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 166 بولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت ذات المصالح، من اجل حادث إنحراف سيارة سياحية بالطريق الولائي رقم 166 الرابط بين بلديتي حاسي العش دائرة حاسي بحبح .

و حسب ذات المصدر، فقد خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 27 سنة و إصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 30سنة تم تحويلهم الى المستشفى المدينة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات هذا الحلدث الأليم.