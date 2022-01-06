الجلفة: مصرع إمرأتان و جرح 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة

لقي شخصان مصرعهما، و أصيب 3 آخرون، إثر حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط.

وكشف مصدر “النهار” ، أونلاين، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد، تدخلت مساء اليوم، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “رونو سيمبول” بالقرب من منطقة عين الناقة (حوالي 13 كلم عن بلدية مسعد) طريق المجبارة.

وقد خلف الحادث للأسف، وفاة ضحيتان، من جنس أنثى تبلغان من العمر “70 سنة و 48 سنة”، واصابة 03 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم ( امراتين 22 سنة و 50 سنة، رجل 39 سنة).

وتم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى المستشفى بمسعد. فيما يتم تحويل الضحيتيان إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.

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