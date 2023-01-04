الجلفة: مصرع خمسيني إثر إصطدام بين سيارتين بالإدريسية

لقي، شخص حتفه، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن اسعافات الوحدة الثانوية بالادريسية، قد تدخلت صبيحة هذا اليوم. في حدود الساعة 08 سا 11د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر، ما بين سيارتين من نوع “هيونداي اتوز” و “تويوتا لاندكروسر”. وذلك بالطريق الوطني رقم 01 “أ” اتجاه آفلو التابعة لولاية الأغواط.

كما كشف ذات البيان، أن الحادث، خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة. تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية. و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم.