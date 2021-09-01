الجلفة: مصرع شاب في اصطدام شاحنة بسيارة بواد الصدر بعين الإبل

لقي اليوم شاب مصرعه في حادث تصادم بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بواد الصدر. لأجل حادث مرور تمثل في انحراف واصطدام سيارة من نوع كليو 04 بشاحنة ذات مقطورة بمنطقة “واد الصدر”. بالطريق الوطني رقم 01.

وأسفر الحادث للأسف عن وفاة سائق السيارة في عين المكان يبلغ من العمر 26 سنة. حيث تم تحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.