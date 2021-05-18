الجلفة: مصرع شاب و جرح آخر في اصطدام دراجة بسيارة في عين وسارة

لقي شاب مصرعه شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح إثر حادث اصطدام بين دراجة نارية و سيارة نقابة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بعين وسارة شمال ولاية الجلفة ٠

و حسب مصدر “النهار أونلاين“, فإن اسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة 19 سا 15 د لاجل حادث مرور تمثل في صدم سيارة من نوع مرسيدس لدراجة هوائية بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من القاعدة الجوية بعين وسارة، مخلفا وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة واصابة اخر يبلغ من العمر 27 سنة ، اين تم تقديم له الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان ونقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة, في حين فتحت المصالح المعنية تحقيقا لكشف أسباب هذا الحادث الأليم.