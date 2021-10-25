الجلفة..مصرع شخصين في حادث مميت بعين افقه

لقي شخصان مصرعهما, و أصيب آخر في حادث مرور، وقع مساء اليوم، إثر اصطدام دراجة نارية وشاحنة وسيارة أجرة طاكسي نقل جماعي.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89 باتجاه عين افقه حوالي 4 كلم, أين سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها على الساعة 19:00 لأجل هذا الحادث,

و حسب ذات المصدر فإن الحادث خلف وفاة شخصين من جنس ذكر 25/31 سنة كانا على متن الدراجة النارية.

واخر في حالة خطير يعاني من جروح على مستوى الرأس وكسور يبلغ من العمر 62 سنة سائق سيارة الاجرة، والثاني يعاني من صدمة 27 سنة (سائق الشاحنة.

حيث قدمت لهم الاسعافات الاولية اللازمة ونقلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حد الصحاري.

فيما تم تحويل جثتي الضحيتين الى مصلحة حفظ. الجثث بذات المستشفى, من جهتها المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.