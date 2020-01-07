الجلفة.. مصرع شخصين وجرح 3 آخرين في إصطدام سيارتين بالشارف

لقي، مساء اليوم الإثنين، شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في إصطدام سيارتين ببلدية الشارف غرب ولاية الجلفة.

حيث كشف مصدر “النهار اونلاين” أنّ عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف مدعمة بإسعافات بالوحدة الرئيسية، تدخلت مساء اليوم د لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 46 إتجاه بلدية الشارف بالمنطقة المسماة حاسي الخنق.

ويتمثل الحادث في إصطدام سيارتين سياحيتين الأولى من نوع ” سيمبول” والثانية من نوع ” كليو”.

أين تم تسجيل حسب ذات المصدر، وفاة رجلان يبلغان من العمر 49 و46 سنة، وإصابة 3 رجال آخرين.

وتم إسعاف مصابين إثنين، يبلغان من العمر 30 و33 سنة اصابات في عين المكان، قبل نقلهما لمستشفى ببلدية الشارف.

فيما كانت إصابة الثالث، الذي يبلغ من العمر 48 سنة، خطيرة لذا تم تحويله على جناح السرعة لمستشفى الإستعجالات بالجلفة.

في حين تم نقل قتيلي الحادثة لمصلحة حفظ الجثث، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا حول ملابسات الحادث الأليم.