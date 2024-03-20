الجلفة: مصرع شيخ واصابة شابين في حادث انقلاب سيارة بالادريسية

لقي شيخ مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالإدريسية شرق ولاية الجلفة،, حسبما علم اليوم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن إسعافات الوحدة الثانوية بالإدريسية، قد تدخلت، مساء اليوم، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بالطريق الوطني رقم 01 “أ” اتجاه ولاية افلو، و حسب ذات المصدر، فإن الحادث خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 82 سنة واصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 25 سنة و29 سنة تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهما الى مستشفى الادريسية، فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.