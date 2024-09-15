الجلفة: مصرع طفل وجريحان بعد حادث انقلاب سيارة بمنطقة “تغرسان” في عين الإبل

لقي طفل مصرعه واصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة، على مستوى الطريق الولائي رقم 164 ب بمنطقة تقرسان التابعة لبلدية عين الإبل جنوب ولاية الجلفة.

و تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين الابل هذا اليوم، في حدود الساعة 21 سا و 10 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو “كليو كلاسيك” بالطريق الولائي رقم 164 ب بمنطقة تقرسان، الحادث خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة و اصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 29 سنة و 18 سنة ، تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة فيما تم تحويل الضحية المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.