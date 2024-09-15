الجلفة: مصرع طفل وجريحان بعد حادث انقلاب سيارة بمنطقة “تغرسان” في عين الإبل
بقلم مداح زكرياء
لقي طفل مصرعه واصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة، على مستوى الطريق الولائي رقم 164 ب بمنطقة تقرسان التابعة لبلدية عين الإبل جنوب ولاية الجلفة.
و تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين الابل هذا اليوم، في حدود الساعة 21 سا و 10 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو “كليو كلاسيك” بالطريق الولائي رقم 164 ب بمنطقة تقرسان، الحادث خلف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة و اصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 29 سنة و 18 سنة ، تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة فيما تم تحويل الضحية المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
رابط دائم : https://nhar.tv/tz6HB