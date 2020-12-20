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الجلفة: مصرع طفل و جرح 03 آخرين في حادث انحراف سيارة بأم العظام

أخبار الجزائر
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الجلفة: مصرع طفل و جرح 03 آخرين في حادث انحراف سيارة بأم العظام
بقلم زكرياء مداح

لقي طفل حتفه وأصيب 3 آخرون مساء اليوم في حادث مرور ببلدية أم العظام جنوب شرق ولاية الجلفة.

وحسب مصادر النهار، فإن الحادث بالطريق البلدي رقم 25 في الشطر الرابط مابين ام الخشم وام العظام.

وتمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع هيليكس مما أسفر عن وفاة طفل يبلغ 15 سنة من العمر.

كما أسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 آخرين “الاب 46 سنة، الام 36 سنة وابن آخر7 سنوات” بجروح متفاوتة.

وقد تم إسعاف المثابين فيعين المكان وتحويلهم إلى مستشفى مدينة مسعد، فيما حولت جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

فيما فتحت مصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937450

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