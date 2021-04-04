الجلفة: مصرع طفل و جرح 5 آخرين بعد انقلاب سيارة بدار الشيوخ

لقي طفل حتفه وأصيب 5 آخرين مساء اليوم، في حادث مرور ببلدية دار الشيوخ شرق ولاية الجلفة.

وحسب مصادر النهار، فإن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدار الشيوخ, تدخلت في حدود الساعة 19.05.

وذلك إثر انحراف وانقلاب سيارة من نوع “بيجو بارتنار” تحمل ترقيم ولاية غرداية، بالطريق الوطني رقم 46 اتجاه بوسعادة عند مفترق الطرق بمليليحة.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات و إصابة 5 اشخاص من نفس العائلة.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات بدار الشيوخ .

كما تم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة، فيما فتحت مصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.