الجلفة: مصرع كهل إثر انحراف شاحنة بالإدريسية

تدخلت، مساء اليوم، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالإدريسية شرق ولاية الجلفة. في حدود الساعة 13 سا و 29 د لأجل حادث مرور.

تمثل حادث المرور في انحراف شاحنة ذات مقطورة تحمل ترقيم ولاية الشلف لنقل البضائع. بالطريق البلدي رقم 09 بمنطقة مطيريحة حوالي 10 كلم عن الادريسية طريق الدويس.

الحادث خلف ضحية متوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 61 سنة. تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية، فيما لا تزال العملية متواصلة.