 الجلفة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروج في عين الإبل

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما جرح اثنين آخرين، في حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط.

وكشف مصدر “النهار” أونلاين، أن اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بمنطقة “واد الصدر” مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بعين الابل، تدخلت مساء اليوم، لاجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “فولسفاغن باسات” بشاحنة من نوع “رونو” ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 01 اتجاه الأغواط بالقرب من محطة الطاقة الشمسية.

وأفاد ذات المصدر، أن الحادث الخطير، حسب المعلومات الأولية قد أسفر عن وفاة 3 ضحايا تتراوح اعمارهم مابين 35 سنة و40 سنة. كما اصيب شخصين باصابات متفاوتة الخطورة.

ليتم على إثرها تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات بعين الابل،

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات و حيثيات الحادث المميت، تجدر الإشارة، إلى أن العملية لا تزال جارية.

الجلفة: مصرع إمرأتين و جرح 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل حادث مرور، حيث لقي شخصان مصرعهما، و أصيب 3 آخرون، إثر حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط. هذا وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد، مساء اليوم، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “رونو سيمبول” بالقرب من منطقة عين الناقة (حوالي 13 كلم عن بلدية مسعد) طريق المجبارة. وقد خلف الحادث للأسف، وفاة ضحيتين، من جنس أنثى تبلغان من العمر “70 سنة و 48 سنة”، واصابة 03 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم ( امراتين 22 سنة و 50 سنة، رجل 39 سنة). وتم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى المستشفى بمسعد. فيما يتم تحويل الضحيتان إلى مصلحة حفظ الجثث، في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”