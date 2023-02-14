قناة النهار الجلفة : معالجة أزيد من 1800 ملف مواطن بمندوبية وسيط الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 14 فيفري 2023 - 12:01 شارك غرِّد أرسل 50 0 الجلفة : معالجة أزيد من 1800 ملف مواطن بمندوبية وسيط الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/X2JNX اقرأ أيضا بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض قناة النهار 07 فيفري أحوال الطقس / عودة الثلوج على المرتفعات قناة النهار 08 فيفري ترقيع الأحذية والمعاطف الجلدية.. مهنة الإسكافي تنتعش في فصل الشتاء قناة النهار 04 فيفري هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية عن حـ.ـرق المصحف من طرف جماعات متطرفة قناة النهار 26 جانفي الجلفة : تزويد الأسواق باللحوم لكسر الأسعار وكبح جشع المضاربين تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 28 جانفي المناصر التونسي رضا الفيل يبكي متأثرا بعدما وصلته رسالة من حارس الخضر سابقا عز الدين دوخة قناة النهار 03 فيفري النهار ترندينغ: الحماية المدينة الجزائرية أول الواصلين إلى سوريا وتركيا والمساعدات تشحن إلى المنطقة قناة النهار 07 فيفري "بوقرة :" اعطينا فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة قناة النهار 26 جانفي والي البليدة وأسلاك الأمنية في زيارة إلى الطفل محمد بمستشفى حسيبة بن بوعلي قناة النهار 29 جانفي ميليسا" محبوبة الجزائريين تتحصل على التأشيرة وتبعث برسالة لكل من ساندها" قناة النهار 26 جانفي