الجلفة: منع تنقل المركبات ما بين البلديات يومي العيد

والي الجلفة يصدر قرارا بمنع تنقل المركبات ما بين البلديات يومي العيد إلا الأشخاص الحائزين على أمر بمهمة في إطار الخدمة العمومية.

اصدر والي ولاية الجلفة بن عمر محمد اليوم قرارا بمنع تنقل المركبات مابين البلديات طيلة يومي عيد الاضحى.

ووفق بيان مصالح اغلولاية فقد إستثنى القرار الاشخاص الحائزين على أمر بمهمة تدخل في الخدمة العمومية.

كما من هذا القرار يستثنى نقل المرضى والتموين بالسلع وجميع المتدخلين في ميدان الطاقة والماء والهاتف وباقي الخدمات العمومية الحائزين على أمر بمهمة.

يتعرض المخالفون لهذا القرار للحجر الفوري لمركبتهم في المحشر البلدي لمدة 15 يوما مع تحمل صاحب المركبة نفقات المحشر.