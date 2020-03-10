الجلفة: مواطنون يَنْصبون الخيم أمام الطريق الوطني رقم 1 بقرية بنيلي

أقدم، ، نهار اليوم الثلاثاء، العشرات من سكّان قرية “بنيلي” التابعة لبلدية الجلفة، على تنظيم حركة احتجاجية واسعة.

ذلك بعد أن قاموا بنصب خيم أمام الطريق الوطني رقم 01 وغلق الطريق المؤدي إلى مفرغة الردم التقني.

مطالبين السلطات الولائية، بضرورة التدخل العاجل و رفع معاناتهم وانشغالاتهم.

وحسبما كشفه المحتجون في تصريحاتهم لـ “النهار أونلاين”، فإنّ حركتهم الإحتجاجية تأتي جراء غياب برامج السكن بالمنطقة.

وكذا مناصب العمل و انعدام التنمية، أمام سياسة غضّ الطرف التي تنتهجها الجهات المسؤولة.

مؤكّدين في السيّاق ذاته، أنهم لا يزالون، يتكبّدون مرارة العيش وسط جملة من النقائص التي تأتي في مقدمتها، غياب النقل الذي زاد من جحيم معاناة أبنائهم و قضاء مصالحهم.

فضلا عن مشكل التهيئة العمرانية، و غياب شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى عدم توفر مطعم مدرسي، و أوضح المحتجّون، أنه بالرغم من الشكاوى والتقارير المرفوعة من طرف مواطني هذه القرية.

إلا أنّ الجهات الوصية وخاصة المنتخبين، لم تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار منذ سنوات، و هو ما جعلهم يضطرون إلى انتهاج سلوك غلق الطريق بواسطة العجلات المطاطية.

وتأتِي هذه الحركة الاحتجاجية في سيّاق موجة من الاحتجاجات التي عرفتها عدد من بلديات الجلفة في الفترة الأخيرة.

حيث سبق لمواطنين وأن أغلقوا مقرّات عدّة بلديات خلال الأيام الماضية.

وذلك احتجاجًا على تأخر وتيرة التنمية بهذه البلديات وفشل المجالس البلدية على تنفيذه، رغم توزيع الأغلفة المالية الموجهّة لها لمختلف المشاريع.