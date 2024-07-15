الجلفة: نشوب حريق بسوق “لافوار” للألبسة وسط المدينة

شب مساء اليوم، حريق بسوق “لافوار” للألبسة بوسط مدينة الجلفة، تسبب في احتراق محلات، حيث هرعت اسعافات المركز المتقدم لكل من حي البرج والجلفة مدعومين باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة لاخماده، ومنع انتشاره إلى المحلات التجارية.

وحسب آخر المعلومات فإن الحريق الذي وقع في حدود الساعة 17 سا و 35 د، كان على مستوى محل بيع الألبسة وطاولات بيع الألبسة بالسوق المحلات التجارية بوسط المدينة “لافوار” ، الحريق أسفر عن اختتاق شخصين أعمارهما حوالي 25 سنة و 20 سنة ، لهما ضيق في التنفس، أين تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى مستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة ، فيما تم السيطرة على الحريق دون انتشاره الى باقي المحلات التجارية المجاورة، تجدر الإشارة إلى أن العملية كانت تحت قيادة مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد.