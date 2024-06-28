الجلفة: نشوب حريق بمنطقة الوكاريف على مستوى غاية الحواص

تدخلت مصالح الحماية المدنية المتمثلة في افراد الوحدة الرئيسية مدعمة باسعافات المركزين المتقدمين بعاصمة الولاية، وجزء من فرقة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات ، مساء اليوم، في حدود الساعة 13 سا 00 د لأجل نشوب حريق على مستوى غابة الحواص بمنطقة عين الوكاريف بالجلفة.

حيث تم تسجيل حريق على مساحة حوالي نصف هكتار، وسجل احتراق حوالي 100 شجرة بين احتراق كلي وجزئي من نوع الصنوبر الحلبي وحشائش يابسة، دون تسجيل أي خسائر بشرية ، حيث تم اطفاء الحريق والسيطرة عليه من طرف عناصرنا ، دون انتشار الحريق الى الغابة وبعض السكان المحاذية لها ، العملية تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد، ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالجلفة، وبحضور مصالح الغابات ومصالح الدرك الوطني، العملية لاتزال مستمرة بالحراسة والتبريد.